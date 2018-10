Oud-wethouder Amsterdam wordt directeur Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een nieuwe directeur geworden in Arjan Vliegenthart. Hij was eerder vier jaar lang wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam. Daar vormden financiële voorlichting en de aanpak van schulden al speerpunten van zijn beleid, aldus het Nibud.

Vliegenthart treedt op 1 november aan bij de organisatie. Hij volgt Gerjoke Wilmink op, die de afgelopen achttien jaar leiding gaf aan het Nibud. Wilmink is inmiddels directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Tijdens Wilminks directeurschap is het Nibud meer aandacht gaan leggen op hoe mensen met geld omgaan en niet meer alleen gericht op waar mensen hun geld uitgeven. Sinds 2014 heeft het Nibud tevens een eigen leerstoel aan de Universiteit Leiden voor onderzoek hoe consumenten zich „financieel gezonder” kunnen gedragen.