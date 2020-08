Oud-veiligheidsbaas Uber aangeklaagd om stilhouden hack

Voormalig veiligheidsdirecteur van Uber Joseph Sullivan is aangeklaagd voor het stilhouden van een hack van de taxi-app in 2016. Daarbij kwamen de persoonlijke gegevens van 57 miljoen klanten en chauffeurs op straat te liggen. In plaats van het melden van de hack bij de autoriteiten besloot Sullivan die stil te houden en de hackers af te kopen.

Volgens de openbaar aanklager had Sullivan naar marktwaakhond FTC moeten stappen, die op dat moment een andere hack bij Uber uit 2014 onderzocht. In plaats daarvan betaalde hij de hackers 100.000 dollar in bitcoins. Daar gebruikte hij een programma voor waarbij Uber het melden van gevonden kwetsbaarheden in zijn computercode beloont.

Sullivan wordt obstructie van de rechtsgang en het nalaten van het melden van een misdrijf ten laste gelegd. Volgens de oud-Uberdirecteur is de zaak echter misplaatst. Een woordvoerder van Sullivan liet weten dat bij Uber een groot team met enkele van de beste computerexperts de hack onderzocht en dat zonder Sullivan en dat team de twee daders nooit waren gepakt. Bovendien was de afdeling juridische zaken van Uber volgens Sullivan verantwoordelijk voor het doen van een melding van de hack.

De twee hackers bekenden vorig jaar schuld aan computerfraude.