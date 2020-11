Oud-topman Wirecard getuigt in Duits parlement over megafraude

Voormalig topman Markus Braun van de door megafraude omgevallen Duitse betalingsverwerker Wirecard verschijnt volgende week donderdag voor het Duitse parlement om ondervraagd te worden over zijn rol bij het boekhoudschandaal. Braun en andere topbestuurders van Wirecard zitten al maanden vast op verdenking van onder meer witwassen, samenzwering en vervalsing.

De getuigenis voor een speciale onderzoekscommissie van de Bondsdag zal via video verlopen vanwege het coronavirus. Naast vragen over zijn rol in het schandaal bij Wirecard zal de commissie ook kijken wanneer de Duitse regering wist van onregelmatigheden en of er niet te slap is ingegrepen bij het bedrijf. Ook de Duitse beurswaakhond BaFin ligt fors onder vuur door gebrekkig toezicht in de affaire. De commissie kan getuigen en deskundigen oproepen en inzage vragen in dossiers.

Braun heeft overigens het recht om af te zien van een verklaring in het parlement zolang zijn zaak nog loopt in München. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf miljarden aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudezaken in de moderne Duitse geschiedenis.