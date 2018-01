In Japan is de voormalige topman van autoconcern Toyota overleden. Tatsuro Toyoda was 88. Hij overleed op 30 december aan de gevolgen van longontsteking, zo heeft het bedrijf zaterdag bekendgemaakt.

Tatsuro Toyoda was een zoon van de oprichter van het Japanse autoconcern, Kiichiro Toyoda. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Hij trad in 1995 af, maar bleef aan als adviseur.