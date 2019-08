Oud-topman Tetra Pak-verpakkingen overleden

Hans Rausing, de Zweedse industrieel die de kartonnen Tetra Pak-verpakking voor melk en sappen tot een wereldwijd begrip maakte, is in zijn huis in Groot-Brittannië overleden. Hij was 93 jaar.

Het bedrijf werd in de vorige eeuw opgericht door zijn vader Ruben Hausing. Hans Rausing nam Tetra Pak over en stond tot 1993 aan het hoofd. Onder zijn leiding groeide Tetra Pak uit tot de grootste voedselverpakker van de wereld. Volgens Bloomberg Billionaires Index bedroeg Hausings fortuin bij overlijden ruim 10 miljard euro.

De naam van het bedrijf verwijst naar de vorm van de verpakking, een tetraëder ofwel viervlak, een wiskundige term voor een piramidevorm. In Nederland zat bijvoorbeeld in de jaren 60 de schoolmelk in de driehoekige pakjes, die Tetra Classic zijn gaan heten. In 1963 werd de Tetra Brik gelanceerd, het bekende rechthoekige sap- en melkpak.