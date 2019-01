Oud-topman Reckitt Benckiser met pensioen

De Nederlandse oud-topman van levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser gaat met pensioen. Dat doet Bart Becht in de loop van dit jaar, maakte zijn huidige werkgever JAB bekend. JAB is het investeringsvehikel van de Duitse familie Reimann waar de 62-jarige Becht de laatste jaren voorzitter van was.

Becht werd in 1995 topman van het Duitse bedrijf Benckiser. Hij bracht het bedrijf naar de beurs en fuseerde het met de Britse branchegenoot Reckitt & Coleman tot Reckitt Benckiser. Aan het fusiebedrijf, bekend van merken als Durex, Vanish, Calgon en Clearasil, gaf hij tot 2011 leiding.

Vervolgens ging Becht voor JAB werken, dat een minderheidsbelang heeft in Reckitt Benckiser. Het bedrijf heeft onder meer ook belangen in persoonlijke verzorgingsbedrijf Coty, koffiebedrijven Jacobs Douwe Egberts en Keurig Dr. Pepper en luxemerk Bally.