‘Oud-topman mijnbouwer BHP mogelijk nieuwe voorzitter Shell’

De voormalige topman van mijnbouwconcern BHP kan de nieuwe voorzitter gaan worden van olie- en gasproducent Shell. Volgens de Britse krant The Telegraph is Andrew Mackenzie momenteel de topkandidaat om de functie over te gaan nemen van huidig voorzitter Charles Holliday die zou gaan vertrekken bij Shell.

De Schot Mackenzie kwam deze maand bij Shell werken als niet-uitvoerend bestuurslid. Hij wordt nu genoemd als toekomstig voorzitter van het concern, een functie die vergelijkbaar is met president-commissaris. Mackenzie moet Shell dan gaan helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere energievormen. Hij was van 2013 tot begin 2020 topman van BHP, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld.