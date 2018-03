Oud-topman Legro van Transavia overleden

Oud-topman Peter Legro van luchtvaartmaatschappij Transavia is vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1979 tot aan zijn pensionering in 2002 de hoogste baas van het bedrijf.

Legro behoort tot de vier Nederlandse luchtvaartpioniers die op Schiphol met een borstbeeld worden geëerd. De anderen zijn KLM-grondlegger Albert Plesman en de twee oprichters van Martinair, Martin Schröder en John Block.

„We zijn intens verdrietig over het overlijden van Peter”, zegt huidig Transavia-topman Mattijs ten Brink. „Hij was de verbinding met het verleden en op dat verleden bouwen we nog steeds voort. Met zijn gedrevenheid en persoonlijke aandacht voor iedereen, kreeg hij Transavia in beweging, zowel op de grond als in de lucht.”

De in Groningen geboren Legro wilde van jongs af aan piloot worden, maar werd wegens zijn lengte van bijna 2 meter afgekeurd voor de vliegersopleiding van de luchtmacht. Hij studeerde bedrijfskunde in New York en ging aan de slag bij bandenfabrikant Firestone. Daarna belandde hij alsnog in de vliegwereld, bij luchtvaartmaatschappij Pan American Airlines (Pan Am).

Voor dat Amerikaanse bedrijf werkte Legro op uiteenlopende plaatsen in de wereld, met Nederland als eindbestemming. Vanuit zijn functie als directeur van Pan Am in ons land maakt hij in 1979 de overstap naar Transavia.

Onder leiding van Legro begon de omvorming van Transavia van een chartermaatschappij die vooral reisorganisaties bediende, tot een aanbieder van lijnvluchten naar vooral populaire zonbestemmingen. In 2000 koos het bedrijf voor een toekomst als prijsvechter.

Eveneens tijdens het bewind van Legro stapte KLM in als grote aandeelhouder van Transavia. Sinds 2003 is die luchtvaartmaatschappij de enige eigenaar.

„Een groot luchtvaartman en pionier is ons ontvallen”, reageert KLM-topman Pieter Elbers. „Mede door zijn enorme gedrevenheid en visie is Transavia van kleine charter omgevormd tot een geweldig merk en luchtvaartmaatschappij. KLM heeft daarom ook veel aan hem te danken.”