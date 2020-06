Oud-staatssecretaris Snel commissaris bij scheepsbouwer IHC

Oud-staatssecretaris Menno Snel van Financiën wordt commissaris bij het onlangs door het kabinet geredde scheepsbouwbedrijf IHC. Hij zal namens de Nederlandse staat toezien op de gang van zaken bij het bedrijf. Snel trad in december af als staatssecretaris wegens de slepende toeslagenkwestie.

Het kabinet besloot onlangs samen met banken en een groep bedrijven in te grijpen bij IHC om te voorkomen dat de noodlijdende onderneming ten onder zou gaan. Een consortium van bedrijven en investeerders zegde toe het bedrijf over te nemen. De overheid en banken droegen onder andere bij met overbruggingsleningen en kredietgaranties ter waarde van honderden miljoenen euro’s. Deze transactie is nu afgerond.

Voor de komende periode zijn twee nieuwe commissarissen benoemd bij IHC. Behalve Snel treedt per 1 juli ook Frank Verhoeven, voormalig bestuurder van baggeraar en maritiem concern Boskalis, toe tot de raad van commissarissen.

Het voortbestaan van IHC kwam in gevaar door steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen. Bij het bedrijf werken zo’n 3000 mensen en het kabinet wilde met de reddingsactie de werkgelegenheid grotendeels behouden.