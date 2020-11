Oud-politicus Van der Tak nieuwe voorzitter LTO Nederland

Sjaak van der Tak is verkozen tot nieuwe voorman van boerenorganisatie LTO Nederland. Hij was tot nu toe voorzitter van Glastuinbouw Nederland en heeft de afgelopen jaren onder meer meeonderhandeld over het klimaatakkoord. Eerder was Van der Tak jarenlang burgemeester van Westland en acht jaar wethouder in Rotterdam.

De keuze viel onder meer op CDA’er Van der Tak vanwege zijn bestuurlijke ervaring en netwerk. De leden van LTO vonden dat hun nieuwe voorzitter een verbinder moest zijn die weet wat er speelt bij boeren. Dat lieten ze eerder dit jaar in een enquête weten. Bestuursleden Wim Bens, Dirk Bruins en Léon Faassen gingen vervolgens op zoek naar een nieuwe voorman.

Van der Tak begint op 1 januari en wordt voor drie jaar benoemd. Hij volgt Marc Calon op, die eerder dit jaar per direct zijn werkzaamheden neerlegde. Calon voelde onvoldoende steun van zijn achterban.

De nieuwe LTO-voorzitter ziet diverse uitdagingen voor de 35.000 leden die hij gaat vertegenwoordigen. „De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot.” Die onzekerheid maakt de ruimte om te ondernemen ook moeilijker en daarom wordt het volgens Van der Tak „des te belangrijker om samen te werken”.

Met name de afgelopen jaren waren roerig voor de agrarische sector. De boerenprotesten naar aanleiding van het stikstofbeleid van de overheid leverden de nodige frictie op tussen verschillende boerenorganisaties waarbij het gematigde LTO werd ingehaald door radicalere groepen als Farmers Defence Force. Bij het overleg met de overheid leverde dat onenigheid op in samenwerkingsverband Landbouw Collectief waar LTO dit jaar uitstapte.