Oud-ING-baas Hommen adviseur bij BlackRock

Voormalig ING-topman Jan Hommen gaat aan de slag bij vermogensbeheerder BlackRock. Hij wordt daar chairman, wat bij BlackRock een senior-adviseurschap inhoudt. Hommen gaat behalve adviseren ook de contacten onderhouden en uitbreiden met onder meer institutionele klanten, de politiek en toezichthouders.

Hommen is ook onder meer president-commissaris bij bouwer VolkerWessels en commissaris bij supermarktbedrijf Ahold Delhaize. Hij was van 2009 tot en met 2013 bestuursvoorzitter van ING. Eerder was hij ook jarenlang financieel directeur bij Philips.