Oud-Fiat Chrysler-topman Marchionne overleden

Voormalig topman Sergio Marchionne van automaker Fiat Chrysler is overleden. Dat bevestigt zijn voormalige werkgever na berichten in Italiaanse media. Marchionne werd zaterdag vervangen als topman nadat zijn gezondheid sterk verslechterd was als gevolg van complicaties na een schouderoperatie. Hij is 66 jaar geworden.

„Wat we al vreesden is helaas uitgekomen”, zei president-commissaris van Fiat Chrysler John Elkann in een verklaring. „Sergio Marchionne, man en vriend, is overleden.”

Marchionne stond veertien jaar aan de leiding bij Fiat en onder zijn leiding fuseerde het Italiaanse bedrijf met het noodlijdende Amerikaanse Chrysler. Hij loste de schuldenlast van het fusiebedrijf begin dit jaar af. Marchionne zou in april al aftreden als topman. De Brit Mike Manley volgde hem op.