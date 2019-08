Oud Fed-man dringt aan op strijd tegen Trump

De voormalige baas van de Federal Reserve Bank of New York William Dudley heeft de landelijke Fed opgeroepen om zich krachtig uit te spreken tegen het beleid van president Donald Trump. Dudley opperde zelfs dat de koepel van centrale banken zou moeten weigeren om de rente te verlagen, omdat renteverlagingen Trump weleens aan een herverkiezing in 2020 zouden kunnen helpen.

„De herverkiezing van Trump vormt immers aantoonbaar een bedreiging voor de VS en de wereldeconomie”, aldus Dudley, die van 2009 tot 2018 aan het hoofd stond van de New Yorkse afdeling van de Fed.

De door persbureau Bloomberg gepubliceerde column van Dudley was vooral bedoeld als betoog tegen een verdere escalatie van de door Trump gestarte handelsoorlog met China. Maar bij tal van economen schoten de opmerkingen in het verkeerde keelgat. Hij zou hiermee alleen maar de onafhankelijkheid van de Fed schaden.

De Fed zelf benadrukte direct dat politieke overwegingen absoluut geen rol spelen in het monetaire beleid. Het instituut heeft het de laatste tijd al erg moeilijk door de herhaaldelijke kritiek van Trump op Fed-voorzitter Jerome Powell.