Oud DAF-baas aan het stuur van moeder Paccar

Voormalig DAF Trucks-baas Preston Feight krijgt de leiding in handen van het Amerikaanse moederbedrijf Paccar. De onderneming maakte bekend dat hij komende zomer topman Ron Armstrong zal opvolgen bij de truckmaker.

Feight kreeg in het voorjaar van 2016 de leiding over DAF. Hij bekleedde die functie tot september vorig jaar en ging daarna in een topfunctie aan de slag op het hoofdkantoor van Paccar in Seattle. Hij zal de rol van topman per 1 juli gaan vervullen.

Paccar sloot 2018 af met een recordwinst en -omzet. De truckfabrikant profiteerde naar eigen zeggen van economische rugwind in de Verenigde Staten en Europa. Doordat de transportsector groeide, steeg bij vervoerders ook de vraag naar nieuw materieel. DAF deed in Europa goede zaken voor Paccar. De van oorsprong Nederlandse truckbouwer breidde zijn marktaandeel bij vrachtwagens boven de 16 ton uit tot 16,6 procent. Ook dat was een record.