Oud-chef Martinair uitgeleverd aan VS, verdacht van kartelvorming

Een voormalig bestuurder van vliegmaatschappij Martinair is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Nederlandse vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij kartelvorming. Ze was in 2010 aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Sindsdien was ze voortvluchtig, maar in juli werd ze opgepakt op Sicilië. Ze probeerde uitlevering aan de VS te voorkomen, maar Italië wees haar bezwaren af. Op vrijdag kwam ze aan in Atlanta in de Verenigde Staten en op maandag werd ze daar voor het eerst voorgeleid.

De vrouw was directeur bij de vrachtdivisie van Martinair. Tussen 2001 en 2006 zou ze ervoor hebben gezorgd dat de prijzen voor luchtvracht kunstmatig hoog werden gehouden. Dat zou zijn gebeurd door geheime afspraken met concurrenten. In het kartel zaten 22 maatschappijen. Behalve deze verdachte zijn nog twintig bestuurders aangeklaagd. Zeven van hen zijn al veroordeeld. Bovendien hebben de Verenigde Staten voor 1,8 miljard dollar aan boetes opgelegd.