Oud-Beijerlands gezin verzamelt eindejaarsgeschenk aan Roemeens gezin

Wekenlang deed Irene van Vliet-van Pelt (29) met haar gezin spullen in een doos. Op Eerste Kerstdag mocht ze het pakket in Rotterdam overhandigen aan het Roemeense gezin Popescu.

Het begon vorig jaar met een plaatje dat Van Vliet zag van een omgekeerde adventskalender. In de weken van advent iedere dag iets in een doos doen voor iemand die minder bedeeld is. „Dat ga ik met mijn gezin doen”, flitste het onmiddellijk door haar heen.

Even later bedacht dat ze dat wel meer mensen uit haar kerkelijke gemeente, de christelijk gereformeerde gemeente in Oud-Beijerland, mee zouden kunnen dien. Het slot van het liedje was dat 25 gezinnen in 2017 pakketten maakten voor mensen uit de zustergemeente in Rotterdam, de International Christian Fellowship (ICF) Rotterdam.

„In de ICF luisteren mensen van allerlei nationaliteiten naar de preek, die in veel gevallen gelijk voor hen wordt vertaald omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn”, vertelt Van Vliet. „Er komen bijvoorbeeld ook vluchtelingen.”

Juist in 2017 had de diaconie van de ICF onvoldoende financiële middelen om mensen zonder baan of met weinig inkomen nog een eindejaarsgeschenk te geven. Zonder dat ze het van elkaar wisten was de christelijk gereformeerde gemeente van Oud-Beijerland in dit gat gesprongen. „Heel bijzonder”, vindt initiatiefneemster Van Vliet.

Dit jaar deden 45 gezinnen uit Oud-Beijerland en omgeving mee met de actie. „Heel wat van die gezinnen deden dat ook via het principe van de omgekeerde adventskalender. Vooral voor kinderen wordt het geven voor een ander zo veel tastbaarder dan iets in een collectezak of zendingsbusje doen. Onze oudste dochter Loïs van vier deed haar boekje over Dikkie Dik in de doos. „De arme mensen moeten ook wat hebben”, zei ze erbij. Prachtig!”

Overhandigen

Normaal gesproken zien de gevers en ontvangers van de pakketten elkaar niet, maar dit jaar mocht Van Vliet haar pakket zelf overhandigen aan Lucian (32) Cristina (30), Elisa-Joy (6,5), Jason (5) en Nathan (1,5) Popescu uit Roemenië. Het gezin kerkt nog maar een paar maanden bij de ICF en heeft het niet breed.

„Ze waren zo blij met het pakket”, vertelt Van Vliet. „Ik vertelde hen hoe het tot stand is gekomen. Hun ogen werden groot en ik werd bedolven onder bedankjes. „God bless you”, zei de moeder iedere keer. Ik vond het fijn om te zien voor wie we nu als gezin in die weken gebeden hebben en dat ze ons pakket echt goed kunnen gebruiken.”

Wat volgens Van Vliet ook erg door de ontvangers wordt gewaardeerd is een kaartje in iedere doos met daarop een persoonlijke boodschap van de gevers. „We hebben er een bijbeltekst op gezet met een persoonlijke wens voor de feestdagen. Dat geeft aan dat we, ondanks dat we elkaar niet kennen en niet zien, toch een verbondenheid voelen met deze medegelovigen in de Heere Jezus Christus.”