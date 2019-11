Oud-baas Uber verkoopt meer aandelen

Voormalig topman en medeoprichter van technologiebedrijf Uber, Travis Kalanick, heeft nog eens 6,1 miljoen aandelen in het bedrijf achter de taxi-app verkocht. De transactie volgt enkele dagen nadat hij een vijfde van zijn aandelen in de markt had gezet.

De verkoop van de 6,1 miljoen aandelen betekent dat Kalanick 164 miljoen dollar kan bijschrijven op zijn rekening. De verkoop van bijna 20 procent van zijn aandelen leverde hem eerder een bedrag van 547 miljoen dollar op. Het geld steekt hij deels in andere bedrijven.

Kalanick stond van 2010 tot 2017 aan het hoofd van Uber. Hij legde zijn functie neer na kritiek op de bedrijfscultuur, waaronder beschuldigingen dat hij niets zou hebben gedaan met meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij is nog wel in dienst bij Uber.

Zijn resterende belang in Uber van ruim 4 procent wordt gewaardeerd op 1,9 miljard dollar.