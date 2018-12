Oud-baas Blokker aan de slag bij AH

Rob Heesen, de voormalig algemeen directeur van winkelketen Blokker, gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag bij AH to go. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Heesen wordt algemeen manager van AH to go. Hij volgt daar Jan-Willem Dockheer op die vertrekt bij Albert Heijn. Onder leiding van Heesen werd bij Blokker flink gereorganiseerd. Hij kondigde onder meer de sluiting van honderd Blokker-winkels aan. Ook werd de huisstijl van Blokker aangepast en onder zijn leiding werd de webshop vernieuwd.

Heesen was, voor zijn periode bij Blokker, commercieel directeur van HEMA en werkzaam bij onder meer Etos en Super de Boer.

Albert Heijn benoemt verder Philip Padberg tot algemeen manager van AH.nl. Hij was de afgelopen drie jaar bij maaltijdbezorger Deliveroo eindverantwoordelijk voor continentaal Europa en Nederland. Padberg neemt het stokje over van Selma Postma, die voor Ahold Delhaize’s Peapod in de Verenigde Staten aan de slag gaat.