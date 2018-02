Orkanen nemen stevige hap uit winst Munich Re

De Duitse herverzekeraar Munich Re heeft afgelopen jaar een relatief bescheiden winst van 392 miljoen euro in de boeken gezet. Een jaar eerder was dat nog bijna zeven keer zoveel. De sterke daling is vooral het gevolg van de zware orkanen die in de nazomer het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten teisterden.

Munich Re kon in 2017 wel iets meer premies bijschrijven dan een jaar eerder, in totaal ruim 49 miljard euro. Ook het resultaat uit beleggingen viel met 7,6 miljard euro een fractie hoger uit dan in 2016. De uitkeringen als gevolg van grote rampen telden afgelopen jaar evenwel op tot ruim 4,3 miljard euro, bijna drie keer zo veel als in 2016. De orkanen Harvey, Irma en Maria waren samen goed voor een schadebedrag van 2,7 miljard euro.

Ondanks de sterk gedaalde winst ziet Munich Re voldoende financiƫle ruimte om het dividend op peil te houden. De aandeelhouders kunnen net als vorig jaar 8,60 euro per aandeel tegemoetzien.