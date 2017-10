Orkanen drukken winst Akzo-belager PPG

Het resultaat van de Amerikaanse verfproducent PPG is in het derde kwartaal gedrukt door de orkanen die Noord-Amerika teisterden. Het bedrijf dat eerder dit jaar een poging waagde de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel over te nemen, verwacht dat de nasleep van de orkanen ook in de laatste maanden van het jaar nog voelbaar zal zijn.

De kwartaalwinst uit voortgezette activiteiten kwam uit op 392 miljoen dollar. Een jaar eerder werd nog een verlies genoteerd van 211 miljoen dollar. De winst per aandeel bedroeg 1,52 dollar, maar volgens PPG had die 5 cent hoger kunnen uitvallen zonder de orkanen. Het resultaat was conform de verwachtingen van analisten.

De opbrengsten van de verffabrikant, in Nederland bekend van de merken Sigma, Histor en Rambo, stegen afgelopen periode met 3 procent tot 3,8 miljard dollar.