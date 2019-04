Organisaties vrezen toename armoede

Een grote groep maatschappelijke organisaties maakt zich zorgen over de verslechterende economische omstandigheden in de wereld. Eurodad, een netwerk waarbij onder meer het Nederlandse Oxfam Novib en SOMO zijn aangesloten, is bang dat armoede en ongelijkheid in de wereld verder zullen toenemen.

Arme landen kampen vaak met hoge schulden, wat een belemmering vormt bij het opzetten van grote infrastructuurprojecten en andere investeringen. „Elke euro die naar schuldeisers gaat, is er een die niet wordt gespendeerd aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling”, zei Eurodad-bestuurder Bodo Ellmers na de publicatie van de nieuwe economische ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Volgens hem biedt de voorjaarsvergadering van het IMF in Washington deze week een goede mogelijkheid om aan oplossingen te werken. Daarbij wees Ellmers ook op het kredietfonds zelf. „Het IMF moet meer doen om ervoor te zorgen dat zijn programma’s geen schade berokkenen aan armen.”

Wanneer een crisis toeslaat, zijn IMF-leningen vaak het laatste redmiddel voor getroffen landen. Maar ze worden doorgaans alleen verstrekt als de landen overgaan tot harde bezuinigingen.