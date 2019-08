Orders Nederlandse industrie verder omlaag

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in juli in hetzelfde langzame tempo gegroeid als een maand eerder. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) wijzen de signalen op een „slechts lichte verbetering” van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland namen voor de tweede maand op rij af.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector meet, bleef steken op 50,7. Dat is gelijk aan juni en tevens de laagste stand in zes jaar. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg, is de afname van het aantal nieuwe orders niet los te zien van de mondiale ontwikkelingen. Hij wijst erop dat vooral de vraag uit grote handelspartners als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zwak te noemen blijft.

Ondanks de afname van de orders nam de productie toe, zij het in de geringste mate sinds mei 2013. Ook namen de productiebedrijven extra personeel aan, vooruitlopend op een verwachte toename van de productieomvang de komende maanden.