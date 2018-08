Orders bouwer VolkerWesssels naar record

VolkerWessels had nog nooit zo veel opdrachten op de plank liggen. Het bouwbedrijf profiteert volop van de aantrekkende economie en zag de omzet stijgen. De nettowinst dikte ook aan, als de extra miljoenenvoorziening voor de zeesluis bij IJmuiden buiten beschouwing wordt gelaten.

Het orderboek van VolkerWessels liep vol tot een kleine 8,8 miljard euro. Het bedrijf verwacht dan ook dat de economische meewind in de tweede helft van het jaar aanhoudt.

De omzet in het eerste halfjaar van 2018 steeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 3,8 procent naar 2,8 miljard euro. De nettowinst ging naar 43 miljoen euro van 37 miljoen euro vorig jaar. Daarbij werd de last van 31,5 miljoen euro voor kostenoverschrijdingen van de IJmuidense zeesluis, die in juli werd genomen, niet meegeteld. Inclusief de last was de winst 19 miljoen euro, de helft minder dan een jaar eerder.