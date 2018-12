Oracle-oprichter Ellison in bestuur Tesla

Tesla heeft Oracle-oprichter Larry Ellison benoemd tot bestuurder. Ook Kathleen Wilson-Thompson, personeelsdirecteur van drogisterijketen Walgreens Boots Alliance, treedt toe tot het bestuur van de maker van elektrische auto’s. Tesla stelde de twee nieuwe bestuursleden aan als gevolg van een schikking met beurswaakhond SEC.

De 74-jarige miljardair Ellison is een grootheid in Silicon Valley. Hij richtte softwarebedrijf Oracle op in 1977 en is nog altijd technologiedirecteur van het bedrijf. De 61-jarige Wilson-Thompson werkte onder meer bij Kellogg voor ze naar Walgreens Boots Alliance overstapte. Ze wordt de derde vrouw in het nu elfkoppige bestuur van Tesla.

Tesla schikte met de SEC na tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van het bedrijf. Musk moest onder meer een boete betalen, zijn voorzitterschap opgeven en zijn tweets laten controleren.

Daarnaast moest een aantal onafhankelijke bestuursleden worden aangesteld. Aandeelhouders hadden al enige tijd kritiek dat te veel bestuurders bij Tesla banden hebben met Musk. Zo zit zijn jongere broer Kimbal in het bestuur. Ellison is echter ook bevriend met Musk.