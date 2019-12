Opvouwtelefoon Galaxy Fold komt naar Nederland

Samsung gaat zijn veelbesproken opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold, ook in Nederland op de markt brengen. Het toestel is vanaf vrijdag te bestellen en wordt op 10 januari geleverd. Vanaf die dag ligt de telefoon ook in de winkels. De Galaxy Fold kost 2020 euro.

Samsung had de Galaxy Fold in februari gepresenteerd, maar nog voor het begin van de verkoop moest de smartphone al van de markt worden gehaald. De vouwschermen van testtelefoons vertoonden barstjes. Het toestel werd vervolgens van voren af aan opnieuw ontworpen. In september werd de smartphone alsnog op de markt gebracht, maar Nederland ontbrak toen nog.

De Galaxy Fold zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verder gaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers drie apps tegelijk open hebben staan.

Momenteel zijn er twee opvouwtelefoons beschikbaar, namelijk de Galaxy Fold van Samsung en de Mate X van Huawei.