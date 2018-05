Opvolger bank Kaupthing naar beurs

De IJslandse bank Arion Bank wil naar de beurs in Reykjavik en Stockholm. Dat maakte de opvolger van de voormalige Kaupthing-bank donderdag bekend. Kaupthing was een van de aanstichters van de IJslandse bankencrisis.

„Arion Bank is al een aantal jaar volledig geherstructureerd en is tegenwoordig een sterke, winstgevende en leidende bank in IJsland”, zegt topman Höskuldur Ólafsson. „Met deze stap zal Arion Bank de eerste IJslandse bank zijn met een Nasdaq Main Market-notering in meer dan een decennium.”

Arion Bank is de opvolger van Kaupthing. De voormalige grootste bank van IJsland was samen met onder meer Landsbanki, moederbedrijf van Icesave, verantwoordelijk voor de IJslandse bankencrisis in 2008 en werd met noodkredieten van honderden miljoenen euro’s gered. De voormalige bestuursvoorzitter kreeg een celstraf van 5,5 jaar wegens fraude en manipulatie.