„Opvallend goed jaar wereldhandel”

De wereldhandel heeft een „opvallend goed” jaar beleefd. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor. Op jaarbasis werd een groei van het wereldhandelsvolume van 4,5 procent gemeten in 2017.

De laatste maand van het jaar was sprake van een groei van 0,3 procent, ten opzichte van een maand eerder. De wereldwijde industriële productie ging in december met 0,4 procent omhoog in vergelijking met november. De maandelijkse wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt.