Optimistisch Alibaba koopt belang in Ant

Alibaba heeft zijn omzetverwachtingen verhoogd. De Chinese webwinkelgigant maakte verder bekend een belang van 33 procent te nemen in de financiële dienstverlener Ant Financial, die eveneens door miljardair Jack Ma is opgericht.

De opbrengsten van Alibaba werden gestuwd door de oplopende Chinese consumentenbestedingen. Verder heeft het bedrijf de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in fysieke winkels en die strategie sorteert ook effect. Ook verdubbelden de inkomsten uit clouddiensten. Het bedrijf uit Hangzhou kijkt terug op een sterk derde kwartaal met een omzetstijging van 56 procent tot 83 miljard yuan (10,6 miljard euro).

Het concern rekent er nu op dat de hoger dan verwachte verkopen ook aanhouden in het laatste deel van het boekjaar, dat loopt tot eind maart. Eerder werd over het hele boekjaar gerekend op een omzetstijging van 49 tot 53 procent. Alibaba schroeft die groeiverwachting op tot 55 tot 56 procent. Onder de streep hield Alibaba 23,3 miljard yuan over. Dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder.

Ant Financial is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Het bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste fintechbedrijven ter wereld.