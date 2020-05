Optimisme overheerst op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag fors hoger gesloten. Nieuws over de versoepeling van lockdownmaatregelen in verschillende landen zorgde voor optimisme. Berichten over oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China snoepten tegen het einde van de handelssessie wel iets van de eerdere winsten af.

De Dow-Jonesindex sloot 2,2 procent hoger op 24.995,11 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2991,77 punten. Eerder op de dag kwam de graadmeter nog boven de 3000 punten uit, een niveau dat sinds begin maart niet meer werd gehaald. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 9340,22 punten.

Naast nieuws over de versoepeling van reisbeperkingen in onder andere Spanje en Duitsland, leeft bij beleggers ook de hoop dat het dieptepunt van de economische crisis achter de rug is. Macro-economische gegevens over de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten wezen op een voorzichtige economische opleving.

Zorgen over Chinees-Amerikaanse spanningen staken kort voor het slot de kop op. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de regering-Trump overweegt sancties in te stellen tegen Chinese functionarissen, bedrijven en financiële instellingen.

Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines wonnen dankzij optimisme over de reisbranche tot 14,8 procent. Ook internetondernemingen Expedia (plus 6,3 procent) en Booking Holdings (plus 7,1 procent), beide actief in online boekingen, eindigen in de plus. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stonden tot 15,3 procent in het groen.

Biotechnoloog Novavax werd 4,5 procent meer waard. De onderneming kondigde het begin van een klinische studie aan naar een mogelijk coronavaccin. Eerder op de dag stond het aandeel nog ruim 14 procent hoger.

De euro 1,0986 dollar waard, tegenover 1,0979 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 34,14 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 36,05 dollar.