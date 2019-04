Optimisme over handelsdeal stuwt Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag opnieuw vooruit. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Berichten dat de Verenigde Staten en China een handelsdeal naderen zorgden voor optimisme onder beleggers. Verder ging de aandacht uit naar de brexitperikelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 559,12 punten. De MidKap dikte 1,4 procent aan tot 792,11 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,2 procent.

Londen won 0,1 procent. De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen. Om een no-dealbrexit te voorkomen, gaat May met oppositieleider Jeremy Corbyn praten over het doorbreken van de brexit-impasse.

De Verenigde Staten en China hebben de meeste twistpunten in hun onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst weggewerkt. Toch zijn er nog enkele obstakels op weg naar een definitief akkoord, meldde zakenkrant Financial Times.

De grondstoffenbedrijven profiteerden van de hoop op een handelsdeal. Staalproducent ArcelorMittal voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 4,7 procent. Bierbrouwer Heineken stond onderaan met een verlies van 0,6 procent.

DSM klom 0,9 procent. Bestuurders van speciaalchemieconcern hebben aandelen van het bedrijf gekocht. Vopak won 0,4 procent. Het tankopslagbedrijf doet zijn belang in het Estse Vopak E.O.S. van de hand. Volgens Vopak past de desinvestering in de eerder aangekondigde strategie.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van ruim 3 procent. Fitnessketen Basic-Fit was de enige daler met een min van 0,3 procent. Bij de kleinere bedrijven klom Nedap 1,2 procent. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, voerde in het eerste kwartaal de omzet op. Ook voor de rest van dit jaar verwacht het bedrijf hogere verkopen.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1186 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 62,73 dollar. Brent steeg 0,5 procent in prijs tot 69,74 dollar per vat.