Optimisme over coronamedicijn stuwt Nikkei

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs donderdag flink hoger gesloten. Positieve resultaten van het onderzoek naar een potentieel coronamedicijn van de Amerikaanse farmaceut Gilead zorgden voor optimisme bij beleggers. Daarnaast verwerkten de markten de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die herhaalde de rente dichtbij de nul te willen houden totdat het zeker is dat de economie de recente gebeurtenissen heeft doorstaan.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 2,1 procent op 20.193,69 punten, ondanks mediaberichten dat de Japanse overheid overweegt de noodtoestand in het land met ongeveer een maand te verlengen. Een flinke daling van de Japanse winkelverkopen en een afname van de industriële productie in maart hadden eveneens weinig impact op de handel. De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration waren in trek dankzij de opvering van de olieprijzen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de industriële productie in het land in april voor de tweede maand op rij is toegenomen. De All Ordinaries in Sydney dikte 2,5 procent aan. In Hongkong en Seoul hadden beleggers een vrije dag. Op vrijdag 1 mei zijn de financiële markten in Hongkong, Shanghai en Seoul gesloten. In Tokio en Sydney zijn de beurzen op de Dag van de Arbeid wel open.