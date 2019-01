Optimisme op beurzen over handelsdeal

De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag opnieuw vooruit. Bemoedigende berichten over de uitkomsten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die woensdag werden afgerond, zorgden voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 497,32 punten. De MidKap kreeg er 1,1 procent bij tot 693,05 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 1 procent aan.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken worden de resultaten van het handelsoverleg spoedig gemeld. Ingewijden lieten weten dat op verschillende punten toenadering is gevonden tussen Peking en Washington. Later deze maand zou op hoger niveau verder onderhandeld worden.

Verlichtingsbedrijf Signify (plus 3,7 procent) toonde herstel na het forse koersverlies een dag eerder en was de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 6,8 procent. Vastgoedbedrijf Wereldhave stond onderaan met een min van 2,6 procent.

In Frankfurt waren de Duitse autobouwers in trek door de hoop op een doorbraak in de handelsvete. BMW en Volkswagen wonnen 1,7 en 2,7 procent. Daimler, dat afgelopen jaar de nodige moeite had met de verkoop van luxewagens van het type Mercedes-Benz, klom 3,3 procent.

Deutsche Bank zakte 1,5 procent. De grootste Duitse bank zou de bonussen met 10 procent willen verlagen vanwege tegenvallende prestaties. De Britse retailer Sainsbury won in Londen 1,2 procent ondanks teleurstellende kerstverkopen.

In Brussel werd de handel in Proximus onderbroken in afwachting van een persbericht van het Belgische telecombedrijf. Het bedrijf werkt naar verluidt aan een herstructureringsplan waarbij tot 2000 banen op het spel staan.

De euro was 1,1455 dollar waard, tegen 1,1446 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 50,86 dollar. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs en kostte 59,76 dollar per vat.