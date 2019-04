Optimisme handelsdeal stuwt Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden hoger. Berichten dat de Verenigde Staten en China een handelsdeal naderen zorgden voor optimisme onder beleggers. Verder ging de aandacht uit naar de brexitperikelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handel 0,5 procent in de plus op 558,92 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 787,09 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. Londen bleek vlak.

Staalproducent ArcelorMittal voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever stond onderaan met een verlies van 0,2 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 1,6 procent. Fitnessketen Basic-Fit was hekkensluiter met een min van 0,5 procent.