Optiekprijsvechter Eyelove naar Frankrijk

Eyelove heeft zijn eerste stap gezet op de Franse markt. De Nederlandse prijsvechter in de optiekmarkt ziet kansen in Frankrijk door veranderende regelgeving in het land.

De nieuwe regels schrijven voor dat alle optiekbedrijven met ingang van volgend jaar ook brillen moeten aanbieden die volledig worden gedekt door de verzekering. In Frankrijk zijn brillen nu nog relatief duur, waardoor volgens Eyelove 17 procent van de slechtzienden geen bril koopt vanwege de hoge kosten.

Eyelove heeft in Nederland en België in enkele jaren marktaandeel veroverd met verkooppunten voor goedkope brillen in apotheken, drogisterijen en andere winkels. Ook het eerste verkooppunt in Parijs is gevestigd in een andere winkel. Eyelove heeft de ambitie tientallen shop-in-shops te openen in optiekwinkels in Frankrijk.