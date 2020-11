Opslagtanks van Vopak nog voller

De opslagtanks van Vopak voor olie werden in het derde kwartaal nog verder gevuld. Door het grote aanbod op de oliemarkt was er veel vraag naar opslagruimte. Vopak slaat naast olie ook onder meer gassen en chemicaliën op en volgens het Rotterdamse bedrijf bleef de vraag naar het bewaren van die stoffen ook sterk.

De opslagtanks waren voor 91 procent gevuld tegen 82 procent in de eerste helft van vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2020 kwam de bezettingsgraad uit op 88 procent. Vopak profiteert van het zogeheten contango-effect, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van prijsstijgingen. „Dat is nog steeds van kracht, maar minder sterk dan eerst”, zegt financieel directeur Gerard Paulides.

De komende jaren wil Vopak investeren in de opslag van schonere brandstoffen zoals vloeibaar gemaakt gas (lng) en waterstof. „Op het gebied van waterstof is veel activiteit maar het is allemaal nog in een vroeg stadium”, aldus Paulides. „We hopen de komende een of twee jaar op te kunnen schalen”, voegde hij toe.

Het bedrijf wil het resultaat laten groeien door nieuwe projecten. In september maakte Vopak al bekend in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals over te nemen in de Verenigde Staten. De deal heeft een waarde van 620 miljoen dollar.