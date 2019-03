„Opslag buiten de stad wint aan populariteit”

Het aantal bedrijven dat speciale opslaglocaties buiten de stad gebruikt om goederen over te slaan naar kleinere transportmiddelen, zoals busjes of fietsen, neemt toe. Dat constateert aanbieder van opslagruimte Allsafe. Het bedrijf profiteert er naar eigen zeggen van dat binnensteden steeds moeilijker toegankelijk worden voor vrachtwagens.

De totaalomzet van Allsafe kwam vorig jaar uit rond de 25 miljoen euro, een kwart hoger dan in 2017. Het aantal grote zakelijke klanten is daarbij verdubbeld. Ook waren er circa een vijfde meer mkb’ers die ruimte huurden, en er zat 32 procent groei in het aantal mkb’ers dat een mini-opslag gebruikte als vestigingsadres voor hun onderneming.

Een andere trend die Allsafe in de kaart speelt, is dat de vierkante meterprijs van de Nederlandse woning steeds verder stijgt. „Nederland gaat steeds kleiner wonen en heeft daardoor een sterk groeiende behoefte aan opslag buiten de deur”, aldus directeur Eric Stubbé. Hij benadrukte verder dat zijn bedrijf winstgevend is, zonder daar nadere cijfers over te verstrekken.

De opslagverhuurder kreeg eind vorig jaar zijn derde grote kapitaalinjectie, van een Amerikaanse belegger die een lening verstrekte van 41 miljoen euro om verdere groei van het bedrijf te financieren. Allsafe breidde in 2018 uit met vier nieuwe vestigingen tot 25 stuks en verwacht dit jaar door te groeien naar 33 locaties. Komende drie jaar wil het bedrijf doorstoten naar zeventig vestigingen om uiteindelijk Shurgard, de marktleider in Nederland, voorbij te streven.