Oproer Hongkong slecht nieuws voor Hugo Boss

De aanhoudende protesten in Hongkong, waardoor toeristen wegblijven uit de stad, doen modemerk Hugo Boss pijn. De Duitse onderneming zag zich genoodzaakt zijn verwachtingen voor dit jaar verder te verlagen.

De bijstelling volgt nog geen twee maanden na een eerdere aanpassing van de prognoses. Aanhoudende „uitdagende marktomstandigheden” in de VS werden toen als reden opgevoerd. De opbrengsten daar liepen de voorbije maanden terug vanwege tanende toeristenvraag en grootschalige afprijzingen. Destijds werd in Azië nog op betere resultaten gerekend dan nu het het geval blijkt te zijn.

De groei op vergelijkbare basis exclusief wisselkoerseffecten komt dit jaar naar verwachting uit op 1 tot 3 procent. Bij de laatste bijstelling was dit nog 4 procent. In het derde kwartaal was sprake van een stabilisering van de omzet in vergelijking met een jaar eerder. Verder is Hugo Boss voorzichtiger over het te realiseren bedrijfsresultaat.

Beleggers konden de boodschap van Hugo Boss niet waarderen. Het aandeel verloor vrijdag in de vroege handel dik 12 procent van zijn waarde.