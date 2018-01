Oproep tot boycot Shell op sociale media

Op sociale media gaan oproepen rond om niet meer te tanken bij Shell. Twitteraars en Facebookers maken zich boos over een boekhoudkundige maatregel waarmee het olieconcern afstand zou nemen van zijn verantwoordelijkheid voor aardbevingsschade van dochterbedrijf NAM.

Daardoor komt het er mogelijk op neer dat niet Shell, maar de Staat gaat opdraaien voor de schade, zo zeggen deskundigen in dagblad Trouw.

„Dus wel de winsten altijd opgestreken, en nu niet meer aansprakelijk willen zijn. #Shell #Boycotshell dan maar”, zo luidt een van de tweets. Een ander meldt: „Misschien leidt dit tot algehele boycot Shell en Esso. Wat mij betreft is die al jaren terug ingegaan”. „Het ziet er naar uit dat Shell de buit binnen heeft en nu de benen neemt. Tijd voor een boycot!”, luidt weer een andere oproep.

Acteur Marcel Hensema, een geboren Groninger, begon juist enkele dagen geleden een actie om Shell het predicaat ‘koninklijk’ af te nemen. Op zijn Facebookpagina staat een brief die mensen kunnen kopiëren en aan koning Willem-Alexander sturen. Hensema wijst op de opstelling van Shell in het Groningse gasverhaal, die in zijn ogen niet fatsoenlijk en ethisch is.