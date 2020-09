Oproep: Starters gezocht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert eind deze maand voor het eerst de Week van de Starter. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie. Minister Kajsa Ollongren: „Als starter is het al lastig genoeg om een passende woning te vinden. Informatievoorziening mag daarbij in ieder geval niet het struikelblok zijn.”

