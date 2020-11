Oproep in Noord-Holland: meld straatlantaarns die overdag branden

Wie in Noord-Holland woont en de aankomende weken overdag straatverlichting ziet branden, wordt opgeroepen om dit bij de gemeente te melden. Zo kunnen bewoners helpen om alle oude besturingskastjes voor de straatverlichting op te ruimen. De provincie Noord-Holland schakelt halverwege december namelijk over op een nieuw, digitaal systeem voor de straatverlichting.

In het grootste deel van Noord-Holland zijn de oude schakelkastjes inmiddels vervangen. Maar niet alle kastjes zijn in de loop der jaren goed geregistreerd. Daarom roept netbeheerder Liander bewoners op te helpen bij het opsporen van de laatste kastjes.

Daarvoor wordt de komende weken de straatverlichting ’s morgens aangezet. De openbare verlichting die al is verbonden met de nieuwe technologie zal overdag wel gewoon uit zijn. Hierdoor wordt zichtbaar in welke gebieden zich nog oude ontvangers bevinden. Wie overdag straatverlichting ziet branden, kan dit dus doorgegeven aan de gemeente, net zoals een normale storing aan de straatverlichting. Monteurs van Liander gaan op basis van de meldingen deze laatste kastjes vervangen. Om hoeveel kastjes het nog gaat, is onbekend.

Het nieuwe systeem is digitaal en kan op afstand worden gemonitord. Volgens een woordvoerder van Liander zijn de „oude, analoge kastjes niet meer van deze tijd”. Friesland was de eerste provincie die helemaal op het nieuwe, digitale systeem van netbeheerder Liander is overgegaan. Noord-Holland volgt nu en volgend jaar zijn onder meer Flevoland en delen van Zuid-Holland aan de beurt.