Oproep: bezig met van baan veranderen?

Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan of dreigen die te verliezen. Soms kiezen mensen voor een overstap naar een baan in een ander vakgebied. Hoe moeilijk is het om iets nieuws te vinden? Is er budget voor omscholing? Hoe is de impact op de persoonlijke situatie?

Het Reformatorisch Dagblad zoekt voor een artikelenserie mensen die hun verhaal daarover willen delen. Ben jij iemand, of ken je misschien iemand anders, die van werk (in loondienst) is veranderd of daarmee bezig is? Stuur dan een e-mail naar econ@rd.nl met toelichting en contactgegevens.