Oproep 9 EU-leiders voor gezamenlijk schuldinstrument

Negen EU-leiders roepen op een „gezamenlijk schuldinstrument” in het leven te roepen om de Europese gezondheidsindustrie financieel te steunen in de strijd tegen het coronavirus, alsook de bredere economie. In een door onder meer Parijs, Rome en Madrid ondertekende brief aan EU-president Charles Michel pleiten ze voor het opzetten van „preventieve kredietlijnen” via „een EU-instelling”.

De 27 EU-leiders vergaderen donderdag per videoverbinding over de aanpak van de coronacrisis. „Dit gezamenlijke instrument zou voldoende omvang en een lange looptijd moeten hebben om volledig efficiënt te zijn en herfinancieringsrisico’s nu en in de toekomst te vermijden”, schrijven de negen. Behalve president Emmanuel Macron, de premiers Giuseppe Conte en Pedro Sánchez ondertekenden ook de leiders van Portugal, Ierland, Luxemburg, Slovenië, België en Griekenland de oproep.