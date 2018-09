Meike Beeren vertrekt bij supermarktketen Marqt. De mede-oprichtster van de supermarktketen gaat bij headhuntersbureau The Executive Network (TEN) aan de slag. Volgens een woordvoerder van Marqt is Beeren toe aan een nieuwe stap in haar carrière.

Beeren richtte Marqt in 2005 samen met Quirijn Bolle op. De supermarktketen richt zich op het hogere segment met onder meer duurzaam voedsel en heeft vijftien winkels in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Haarlem.