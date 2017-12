Oprichter MediaMarkt overleden

Oprichter Erich Kellerhals van elektronicaketen MediaMarkt is maandag overleden. De Duitse miljardair is 78 jaar geworden.

Kellerhals begon samen met zijn vrouw Helga in 1963 een winkel voor kolenhaarden, oliekachels en fietsen in Ingolstadt. Daar kwamen later winkels bij die radio’s en tv’s verkochten. In 1979 begon het echtpaar, samen met twee partners een discountwinkel voor elektronica in München, wat als de geboorte van MediaMarkt geldt.

Sinds 1988 hadden de vier partners niet meer de zeggenschap over het bedrijf nadat ze dat aan warenhuisketen Kaufhof hadden verkocht. Uiteindelijk kwam het bedrijf terecht in het Metro-concern met onder meer de Saturn-elektronicawinkels en de groothandelswarenhuizen van Makro. Dit jaar werden MediaMarkt en Saturn afgesplitst naar het bedrijf Ceconomy.

Kellerhals vocht een jarenlange vete uit met de top van Metro. Hij vond dat die zijn levenswerk verkwanselde. Dat leidde tot verschillende rechtszaken. Uiteindelijk moest een bemiddelaar de partijen bij elkaar gaan brengen, maar dat is niet meer gelukt.