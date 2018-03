Oprichter Lazarus van Toys ’R’ Us overleden

Charles Lazarus, oprichter van speelgoedketen Toys ’R’ Us, is op 94-jarige leeftijd gestorven. Zijn overlijden komt ongeveer een week nadat de Amerikaanse keten op de fles is gegaan.

De vader van Lazarus had een fietsenzaak. Die nam Charles over toen hij in 1948 uit militaire dienst kwam. Hij verving de fietsen eerst door babymeubels, maar schakelde later over op speelgoed. De eerste echte Toys ’R’ Us zag in 1957 het levenslicht. Die supermarktachtige winkel groeide uit tot een keten met wereldwijd zo’n 1600 filialen en 60.000 werknemers.

Het idee werkte lang goed, maar Toys ’R’ Us kwam de afgelopen jaren in zwaar weer door hoge schulden en afnemende verkopen. De keten sluit in de Verenigde Staten de deuren, zo werd eerder deze maand bekend. De Canadese tak staat momenteel in de etalage, evenals de activiteiten in Azië en Europa. In Nederland heeft het bedrijf veertien winkels.