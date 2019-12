Oprichter Kalanick weg uit bestuur Uber

Oprichter Travis Kalanick stapt aan het einde van dit jaar op uit het bestuur van Uber. Hij wil zich meer gaan richten op nieuwe bedrijven en op liefdadigheid, stelt het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app.

Oud-topman Kalanick verkocht de afgelopen maanden al voor ruim 2 miljard aan aandelen in Uber. De nu 43-jarige moest in de zomer van 2017 vertrekken bij Uber toen grote aandeelhouders het niet meer in hem zagen zitten. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Na zijn vertrek als topman, hield Kalanick een bestuurszetel waarmee hij feitelijk een soort commissaris werd. Bij Amerikaanse bedrijven zijn bestuur en raad van commissarissen vaak één orgaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden.