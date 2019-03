Oprichter ING Direct Hans Verkoren overleden

Voormalig ING-bestuurder Hans Verkoren is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij wordt zaterdag herdacht door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING Groep in een overlijdensadvertentie in NRC.

De econoom Verkoren startte zijn loopbaan bij ING in 1978 bij de toenmalige Postcheque- en Girodienst/Rijkspostspaarbank, die in 1986 overging in Postbank. Hij was oprichter van ING Direct, een van de grootste internetspaarbanken ter wereld.

Verkoren bekleedde diverse bestuursfuncties, als laatste van 2004 tot aan zijn pensionering in 2006 als lid van de raad van bestuur van ING Groep.

Verkoren was ook een belangrijke geldschieter van de PvdA. „Ik betaal al sinds 1970 contributie aan de PvdA naar rato van mijn inkomen. Dat ik daardoor de grootste donateur ben, tja”, zei hij in 2009 tegen Quote.