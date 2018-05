Oprichter Greenchoice gaat zaken doen in Iran

Een van de oprichters van energiebedrijf Greenchoice, Michiel Rexwinkel, stapt in zonne- en windenergieprojecten in Iran. Hij wordt voor 25 procent eigenaar van de 28 projecten die Gutami Holding in het Aziatische land uit de grond stampt.

Met die projecten zal in totaal 1,5 miljard euro aan investeringen zijn gemoeid. Voor de bouw is nog wel veel financiering nodig. Gutami probeert particulieren en bedrijven in Nederland te verleiden om een lening te verstrekken.

Zakendoen in Iran is, zeker nu de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met het land, erg lastig en banken zijn doorgaans terughoudend. Dit soort projecten zijn daarom vaak afhankelijk van Chinees en Russisch geld.

Rexwinkel was in 2001 een van de oprichters van Greenchoice. Ruim zes jaar geleden moest hij echter opstappen als bestuurder van het bedrijf nadat Greenchoice flink in opspraak was geraakt. Die kwestie ging over het jarenlang te laat of geen eindafrekeningen sturen aan consumenten. Gutami is sinds 2009 actief in Nederland en sinds 2015 in Iran. In de Benelux heeft het bedrijf inmiddels meer dan 20.000 huizen van zonne-energie voorzien.