‘Oppervlakte en klantcontact cruciaal bij aanpassen winkels’

Winkels zullen er blijvend anders uit komen te zien als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt InRetail. De brancheorganisatie wijst erop dat het voor de ene winkel eenvoudiger zal zijn om zich aan te passen aan de 1,5 metereconomie dan voor de andere. Met name winkeloppervlak en de mate waarin er fysiek contact is tussen winkelier en klant spelen daarbij een rol.

„De maatregelen die winkels de laatste maand namen, gaan we meer en langer zien”, denkt InRetail. „Bij de in- en uitgangen reiniging, tape op de vloer en verbale communicatie naar de klant door klantentellers. In de winkel éénrichtingsverkeer en een routing à la Ikea en natuurlijk dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houdt.”

InRetail ziet daar al de nodige creatieve invullingen van. „Bij een filiaal van Van Haren worden bij de ingang schoenenlepels uitgedeeld om bij te houden hoeveel klanten er in de zaak zijn. Een boekenwinkel had de ingang met een tafel afgeschermd. Het personeel haalt daar de boeken voor klanten uit de kasten. Een schoenenzaak heeft een onlinetool om de juiste schoenmaat voor groeiende kinderen te kiezen. Iedere winkelondernemer gaat er anders mee om.”

Volgens de brancheorganisatie gaan vooral de winkels met een klein pand het lastiger krijgen, omdat het daar moeilijker is om afstand te houden en omdat daar sneller een maximum aantal klanten binnen is. „Ook wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit van ondernemers die fysiek contact moeten maken met hun klant. Denk daarbij aan bruidsmodezaken en nagelstudio’s.”

Dat de corona-maatregelen ook na de uitbraak nog van kracht blijven, wordt volgens InRetail niet de doodsteek voor de traditionele retail met ‘stenen’ winkels. „De meeste winkeliers hebben de laatste jaren al ingezet op een twee-sporenstrategie waarbij zij ook steeds meer online verkopen. De scheiding tussen stenen winkels en webshops is allang niet meer realistisch. Dat zal in de toekomst al helemaal zo zijn.”

Dorpen en steden zonder winkelhart ziet InRetail dan ook niet voor zich. „Die kloppen letterlijk en figuurlijk niet. De gezellige, authentieke manier waarop in Nederland de winkels zijn ingebed in de historische kernen is voor de hele wereld een inspiratiebron. Onder meer vanuit Frankrijk en de Verenigde Staten komen mensen om dat bij ons af te kijken.”