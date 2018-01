Oppepper regio Eindhoven kost 370 miljoen

De regio Eindhoven heeft 370 miljoen euro nodig om de voorzieningen in de zogeheten Brainport Eindhoven te verbeteren. Dat blijkt uit een plan dat vrijdag is aangeboden aan het kabinet.

Van het bedrag moet 170 miljoen door het rijk worden opgehoest. De rest komt uit de zak van de gemeenten die samen met bedrijven en instellingen Brainport Eindhoven vormen. Het plan is een uitwerking van een eisenpakket dat in april door Brainport Eindhoven in Den Haag werd neergelegd.

De techindustrie rond Eindhoven, met grote internationale bedrijven als Philips, chipmachinemaker ASML, chipbedrijf NXP en industrieconcern VDL, zorgt volgens de organisatie voor werkgelegenheid in heel Nederland. Het vorige kabinet erkende het belang van de regio al door het samen met Schiphol en de haven van Rotterdam aan te wijzen als een van de belangrijkste economische regio’s van Nederland.